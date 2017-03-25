五月天的第1天 20年前表演流程曝光

樂團五月天29日將重返台北大安森林公園免費開唱，回20年前的起點。夾子電動大樂隊主唱小應今天在臉書貼出當年野台開唱表演流程，原來壓軸是夾子及濁水溪。

五月天成軍20週年，1997年3月29日在7號公園（大安森林公園）露天音樂台初登場，29日成軍紀念日將重返野台開唱，邀粉絲回到五月天的第1天。

「小應」應蔚民在社群網站臉書（facebook）貼出20年前野台開唱兩天表演流程表，壓軸各是夾子及濁水溪，寫「有沒有看到兩晚壓軸團？老實說，我當天在大安森林公園舞台旁看五月天還比蘿蔔腿（Dribdas樂團）無聊，我也覺得我能撐起一片天。」

小應說，「可市場告訴我，今日是五月天的世界，沒什麼好可惜的。如果你反對市場，可是會鬧出不少笑話喔（不怕來戰）。轉啊轉貼別問我，請自轉。」

流程表可看到29日除了五月天，還有糯米糰、夾子等團，30日則有脫拉庫、閃靈、四分衛、亂彈、濁水溪等團，網友留言直喊卡司超強大，小應回覆留言說，「這張價值主要還是來自今日的五月天」。1060325

(中央社)