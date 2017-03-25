朱立倫盼澳台商會扮葡語系國家經貿平台
新北市長朱立倫今天出席澳台商會成立2周年大會表示，澳門和台灣及葡語系國家，很多經貿往來，商會可扮演很好的平台，希望有更多的企業透過商會，展現產品。
澳台商會今天晚上舉辦成立2週年及展銷交流會慶祝大會，朱立倫應邀致詞說，澳台商會不僅慶祝成立2週年，也成立青年委員會，讓更多的青年朋友加入商會，與新北市各商圈、協會及客家商會合作，
2017台澳葡語系國家產品展銷交流會今天在新北市政府市民廣場開幕，邀請澳門及葡語系國家特色廠商來台，展售澳門原創木質文具、及葡萄牙手工首飾、織布等各式工藝品，並安排當地特色的葡語系歌舞表演。
以往，澳台商會曾捐贈新北意外災害救助款，今天晚上也在慶祝大會捐贈新北市玩具銀行新台幣50萬元，朱立倫出席受贈，並頒發感謝狀。
新北市政府表示，將以捐款推動玩具銀行方案，秉持弱勢優先、豐富社區、偏區照顧及跨代共榮等核心價值，希望將社會愛心資源送到弱勢家庭及社福據點。
商展交流會為期2天，由新北市政府與澳台商會共同舉辦，市府經濟發展局長施威全表示，葡萄牙語在全世界有超過2億人口使用，包括葡萄牙、巴西、澳門等，在中南美洲是僅次於西班牙語的第二大語言，文化及經濟的影響力不容忽視。1060325
(中央社)
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