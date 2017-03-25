遇倫敦恐攻被罵未伸援手 穆斯林女喊冤
倫敦遭遇恐攻，嫌犯駕車衝撞西敏橋上行人，傷者倒臥血泊中。一名穆斯林女子被拍到在事發當時步行路過傷患，看似視若無睹，自顧滑手機，挨批冷血。瞬間成了全民公敵的女子對此發聲明喊冤。
英國「衛報」（The Guardian）報導，照片顯示，當民眾跪或站紛紛圍在倒地的傷者旁時，一名戴著頭巾的女子眼睛看著手機純經過，和在旁伸出援手民眾形成強烈對比。
照片在推特和反伊斯蘭部落格上流傳，女子被批冷漠。還有人甚至將這張照片和英國保守派議員艾伍德（Tobias Ellwood）替一名受害者做CPR的照片擺在一起，放上「穆斯林與基督教徒大不同」字眼。
女子透過監控反穆斯林事件的團體Tell Mama發表聲明說：「我對一張有我的照片在社群媒體上如此流傳，感到震驚和無比沮喪。對那些解讀或評論我在那可怕當下的想法為何的人，我要說的是，我不只因目睹這場恐攻的可怕景象而感到震驚，還需面對自己的照片貼滿社群媒體的震撼，這些人無法略過我的服裝，他們根據仇恨和仇外下結論。」
她說，她當下感到難過、恐懼和擔憂；並說，她和其他目擊者交談，詢問究竟發生什麼事，以及自己是否能提供幫助。她接著打給家人，並協助一名女性前往滑鐵盧站（Waterloo station）。她表示：「我的心與所有受害者及他們的家人同在。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。