遇倫敦恐攻被罵未伸援手 穆斯林女喊冤

倫敦遭遇恐攻，嫌犯駕車衝撞西敏橋上行人，傷者倒臥血泊中。一名穆斯林女子被拍到在事發當時步行路過傷患，看似視若無睹，自顧滑手機，挨批冷血。瞬間成了全民公敵的女子對此發聲明喊冤。

英國「衛報」（The Guardian）報導，照片顯示，當民眾跪或站紛紛圍在倒地的傷者旁時，一名戴著頭巾的女子眼睛看著手機純經過，和在旁伸出援手民眾形成強烈對比。

照片在推特和反伊斯蘭部落格上流傳，女子被批冷漠。還有人甚至將這張照片和英國保守派議員艾伍德（Tobias Ellwood）替一名受害者做CPR的照片擺在一起，放上「穆斯林與基督教徒大不同」字眼。

女子透過監控反穆斯林事件的團體Tell Mama發表聲明說：「我對一張有我的照片在社群媒體上如此流傳，感到震驚和無比沮喪。對那些解讀或評論我在那可怕當下的想法為何的人，我要說的是，我不只因目睹這場恐攻的可怕景象而感到震驚，還需面對自己的照片貼滿社群媒體的震撼，這些人無法略過我的服裝，他們根據仇恨和仇外下結論。」

她說，她當下感到難過、恐懼和擔憂；並說，她和其他目擊者交談，詢問究竟發生什麼事，以及自己是否能提供幫助。她接著打給家人，並協助一名女性前往滑鐵盧站（Waterloo station）。她表示：「我的心與所有受害者及他們的家人同在。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060325

(中央社)