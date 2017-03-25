泰國台商總會長劉樹添連任
本屆泰國台商總會長選舉出現20餘年來僅見的兩位候選人角逐，最後由現任總會長劉樹添順利連任。
由於出現少見的競爭局面，兩人的競選團隊在台商會員間賣力拉票，希望獲得支持，今天在泰國台灣總商會會員大會後舉行總會長及監事長選舉投票。
兩位總會長候選人劉樹添及朱振鎰也上台發表政見，兩人的競選總幹事也分別介紹團隊成員及理念，並接受對方總幹事提問。許多台商會都認為本次選舉發揮真正民主的精神，選前彼此競爭，選後大家氣氛和諧，團結一致為台灣加油。
在156張選票中，劉樹添獲得119票當選，連任總會長，監事長由同額競選的張坤河當選，兩人都順利連任。
劉樹添在謝票時表示，為了泰國台商的商機及未來，他會繼續努力爭取更多的資源提供服務，更配合中華民國政府的新南向政策，協助推動雙向交流。1060325
(中央社)
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