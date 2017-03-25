印度今年夏天恐更熱 已有多地逾40度
在灑紅節（Holi）過後，印度多地氣溫直接飆高，奧里薩省（Odisha）近來已有6處氣溫超過攝氏40度，去年有城市氣溫達攝氏51度，高溫奪走數千人性命。
氣象專家擔心，印度今年的夏天氣溫可能會比去年更高。印度去年在熱浪襲擊下，曾有城市的氣溫達到攝氏51度，連馬路都融化，高溫奪走數千人性命。
奧里薩省首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）氣象局的資料顯示，奧里薩省24日有6個地點超過攝氏40度以上，其中以巴蘭吉爾（Balangir）氣溫達攝氏41.5度最高。
另外，卡納塔卡省（Karnataka）多地也出現高溫，其中以卡拉布拉吉縣（Kalaburagi）24日氣溫達攝氏39.4度為卡省最高溫。
高溫和無雨的天氣，已經導致印度南部多地嚴重乾旱，包括塔米爾那都省、卡納塔卡省都陷入嚴重乾旱災情，一些居民為了取水，甚至挖了約12英呎的大坑，垂吊婦女下去取水。
在卡納塔卡省文化大城邁索爾（Mysore），今年已是連續第2年出現嚴重旱情，許多民眾只能挖地下水，根據印度礦物與地質部的觀測，亂挖超抽地下水導致地下水位降低3到4公尺。
由於高溫導致乾旱引發作物無法收成，也導致印度許多農夫自殺。
印度氣象單位指出，因喜瑪拉雅山區下雪為北印度帶來的零星雨勢也已停歇，乾燥的熱浪持續吹到南亞次大陸，將導致氣溫繼續升高且乾旱惡化。1060325
(中央社)
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