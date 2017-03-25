妻薪水全歸夫 阿爾及利亞婦女寧願離婚

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北非國家阿爾及利亞婦女外出工作比例上升，但薪水被迫悉數交由丈夫控制，導致因財務糾紛的離婚比率隨之升高。法律雖明文規定保障婦權，但執行力差，婦女仍無法受惠。

阿爾及利亞（Algeria）女性就業率自2005年的10.2%上升至2015年的13.6%，這意味著將近200萬婦女投入勞動市場，而男性工作人數則不足900萬。

隨之而來的離婚人數也不斷上升，自2007年的3萬4000人增至2014年的6萬人。

南非媒體「新聞24」（news24）今天引述律師班伯拉罕（Fatma-Zohra Benbraham）表示，婚姻破裂主因來自財務糾紛與夫妻緊張的金錢關係。

她說：「婦女長久保持沉默引發（婚姻）危機。」

婦女們投訴受到丈夫金錢勒索。如果拒絕繳交工資給丈夫，她會面臨兩個選擇-辭掉工作留在家裡或面對離婚訴訟。離婚在這個保守國家是家族的奇恥大辱。

即使是未婚婦女，她的薪水也必須隨時與父兄共享。

班伯拉罕說：「當面對傳統壓力時，許多婦女寧可選擇離婚，才有機會為自己與子女保住工資。」

2015年政府通過「任何對配偶施加限制以獲得財產或資源者最高監禁2年」的法令。但執行力差，許多丈夫依然故我，取走妻子全部薪資。

阿爾及爾大學（University of Algiers）教授貝吉斯（Nourredine Bekis）表示，這結果源自於傳統父權社會影響所致。

他說：「男孩從小被教導，唯有透過金錢權力才能建立堅固的統治地位。」

阿爾及利亞1962年脫離法國獨立，約240萬平方公里的土地面積，名列非洲第1、全球第10。但人口僅約4000萬，可謂地廣人稀。其石油儲量名列非洲第2、全球第16。

究竟婦女是否應該繳交全部薪資給丈夫引起社會辯論。

家庭與婦女部長梅斯林（Mounia Meslem）的一項呼籲引發媒體嚴厲批評。

她說：「我們可以幫助國家因石油價格持續下滑所帶來的財政困擾。我們的收入不要據為己有，應由照顧我們生活起居的丈夫來支配。」

評論家說，梅斯林的論調等於是讓婦權開倒車。1060325

(中央社)