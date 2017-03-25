「地球1小時」 廣州塔也響應

每年3月最後一個星期六，世界各國會在當地時間20:30啟動「地球1小時」活動。廣州供電局表示，「地球1小時」倡導節約能源理念，號召民眾自我做起，養成節約用電的習慣。

目前，廣州電力高峰期間，用電負荷約為1000萬千瓦左右，照明負荷占比按5%計算的話，如果公眾都參與「地球1小時」活動的話，可節約50萬度電量，相當於2000萬盞25瓦的電燈同時熄燈1小時所省下的電量。此外，節約用電就是節能減少排碳量。

廣州多家商場、超市一同響應此熄燈環保活動，貢獻公益力量。今晚會發現許多廣州商場、超市都變得黑鴉鴉的一片，不要驚慌詫異，這是廣州店家自發性響應「地球1小時」的公益活動。同時間，樂峰廣場將舉辦不插電演唱會，廣州塔也將響應環保熄燈1小時。今年也是廣州塔第七次參加「地球1小時」熄燈公益活動。

(旺報)