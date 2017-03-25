SBL》感嘆總冠軍賽觀眾少 嚴凱泰：我很擔心

裕隆董事長嚴凱泰(左一)認為成立職籃的時機可能還沒有到。(中華籃協提供)

針對新任教育部體育署長林德福拋出成立職籃想法，裕隆董事長嚴凱泰25日在SBL總冠軍賽現場感嘆觀眾少，更表達成立職籃時機還沒到的想法，「我很擔心，但我不是表達贊同，也不是反對，只是把我的看法說出來！」

嚴凱泰表示，任何事業都有商品與客戶，要有好的商品，客戶才會買單，這跟賣車或開餐館的道理一樣，他當然希望籃運可以活絡起來，「像今天我們送出250張票，現場才來100多人，上面觀眾席都空的，可惜比賽真的很精采。」

「像是今天這種觀眾來不到二分之一的情況，怎麼可能推職籃，我很擔心，」嚴凱泰說，「想當初1994年職籃成立，球員薪水不斷增加，可是廣告與票房卻沒有，後來才會封館改打業餘，然後才有SBL的出現，還是先想如何加強SBL吧。」

嚴凱泰強調，很擔心國內籃球會再跌一跤，他更舉NBA與中國大陸CBA為例，證明職業球隊也不一定賺錢，但他最後重申支持國內籃運的想法，「畢竟家父成立了裕隆籃球隊，我必須繼續支持下去。」

「當前我根本看不到職籃成立時機在哪，」嚴凱泰說，「我只能提醒，假如真要成立職籃，必須7支球隊一起拉抬，觀眾、廣告與電視台也要一起，這是我今天談這些事情的重點。」

至於裕隆相隔7年重返總冠軍賽的感想，嚴凱泰說：「我只知道我老婆嗓門超大的！我當然很高興看到裕隆打進總冠軍賽，畢竟我早就打不動了，能贏當然最好，如果能夠……(暗指奪冠)更棒，畢竟打球就是希望贏。」

(中時電子報)