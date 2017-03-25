免疫療法＋電熱療　新光醫院救了大陸癌末女

46歲的中國籍陳女士，原被當地醫院放棄治療，經新光醫院以免疫療法＋電熱療，搶回一命。（新光醫院提供）

陳姓婦人的治療前、治療後差異。（新光醫院提供）

46歲的中國籍陳女士，日前因罹患子宮內膜惡性肉瘤，不僅化療無效，還擴散到整個腹腔和肺部，被當地醫師宣布只剩半年壽命並放棄治療，在嫁來台灣的姐姐努力四處籌措醫療費後，來台新光醫院接受治療，在經3個月的放療、免疫療法、以及搭配奈米電熱療，不僅滿腹的腫瘤縮小了近8成，肺部轉移也受到控制，姊妹兩人皆感動的大讚台灣醫療技術。

收治該病例的新光醫院腫瘤治療科主任季匡華表示，免疫療法雖愈來愈被用於癌症治療，但價格不低、且有效率僅2~3成，新光醫院首創用免疫療法搭配奈米「電熱療」，發現有效率可提升1倍。

該療法經新光醫院進行1年以上的動物實驗，成果也已發表在美國癌症醫學期刊，今年2月正式用於人體臨床應用；截至目前為止，該院共收治6名原先免疫療法成果不佳的重症患者，在合併奈米電熱療後，有3人已明顯轉為有效。

季匡華解釋，傳統的熱療，因為其高溫會抑制體內的修復酵素，有助提升化療和放療的效果，而新型的電熱療，則可透過活化體內免疫細胞，來達到提升免疫療法的療效。

新光醫院今成立腫瘤熱治療中心，該院自2014年9月，從日本引進國內第一台射頻深層熱治療機，今年又引進國內第一台奈米電熱治療機，成為全世界唯一同時擁有兩種功能互補機種的單位。

陳女士在經3個月的治療後，原先佈滿整個腹腔的腫瘤，縮小約8成，肺部的轉移也受到控制，現已返國、接受定期追蹤。全程照顧陳女士的新光醫院護理師黃怡螢表示，陳女士嫁來台灣的姊姊，經濟並不富裕，靠著夜晚殺豬維生，在聽到妹妹在家鄉被宣告「沒救」時，不放棄的要她來台接受治療，並在工作之餘，每天都抽空到醫院陪伴妹妹。

治療期間，還發生一起令人鼻酸的小插曲。黃怡螢說，姊姊因長期營養不良，夜間工作常會頭暈無力，但面對醫院準備的餐點，妹妹常因沒胃口而沒吃完，姊姊便會接手沒吃完的餐點，「3個月下來，姊姊氣色變好，頭暈狀況也解除」。

(中時)