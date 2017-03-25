港旺角商場最長手扶梯倒退嚕 18傷
香港旺角「朗豪坊」商場一條連接4樓至8樓的全港最長手扶電梯今天下午發生「倒退」事故，傷者增至14女、4男，最少18人受傷。
香港電台報導，9名傷者被往廣華醫院，其餘9人送往伊利沙伯醫院。
有民眾拍攝到事發時的情況，片段所見，原本往上行的手扶電梯，突然反方向往下行，速度明顯變快。電梯當時站滿人，有人向下跌倒，不少人倒地。
位於電梯較高位置的，有人緊握扶手，也有人嘗試向上行，手扶梯數秒後才停下。
在混亂期間，有人不斷尖叫，有民眾協助扶起倒地的傷者。
香港蘋果日報報導，旺角朗豪坊商場於2004年開幕，商場樓高15層，其中4樓有兩條全港最長、共達83公尺的通天梯，可直達8樓，是商場的焦點。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。