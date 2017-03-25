全國原民運動會 副總統搗米祈福揭序幕
106年全國原住民族運動會今晚在新竹縣體育館舉行開幕典禮，副總統陳建仁到場為全體運動員加油打氣，並與貴賓一起舉杵搗米祈福，宣告賽事正式展開。
兩年一度的全國原住民族運動會，今年邁入第15屆，活動以「動漫、科技、文化」為主軸，融合原住民族傳統文化、擅長之競賽種類、傳統民俗體育活動與現代科技，搭配靜態及動態表演，賽事部分則分為2大類、15種競賽，共4000多人切磋競技。
副總統致詞表示，國家體育運動發展，是國力的一種象徵，不僅是運動場上競技實力的具體展現，更是國民健康的重要影響因素、經濟發展的重要指標，教育部體育署長久以來和縣市政府、民間團體共同合作，辦理多元性運動活動，從中得到友誼、健康與自信。
他說，為發展原住民體育，提升原住民體能，鼓勵原住民積極參與運動，提供原住民切磋、觀摩學習與傳承原住民文化；本屆運動會在新竹縣15個場地舉辦不同運動競賽，邀全國民眾一起來為大家加油，並藉此更認識原民文化。
副總統指出，兩年一次的全國原住民族運動會，是原住民族運動好手展能發光的舞台，也是全國原住民族運動好手追夢的機會，期望本次參賽的選手們能夠在切磋、觀摩學習與傳承原住民文化之際，也能品味平日努力的成果。1060325
(中央社)
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