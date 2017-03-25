教練團改組首戰吞敗 史耐德：只是120場的其中一場

中信兄弟今開幕戰推出洋將伍鐸先發，主投5局失掉7分吞敗。(中央社記者張新偉攝)

中信兄弟今年教練團改組，全面動用外籍教練，盼能夠拿下好成績，可惜開幕戰首戰，就以5比8敗給富邦悍將，總教練史耐德指出，這只是120場比賽的其中一場，對方投手表現出色，不過球員追分的拚勁值得鼓勵。

中信首戰以5比8輸球收場，史耐德評析，主要是第5局被對方攻下5分大局，往往比賽被攻下大局後，就很難挽回，但陣中球員到第9局都沒有放棄追趕，值得繼續保持下去。

從春訓開始，中信外籍教練團提倡加強守備能力，不過此役首次失分，就從單局發生兩次失誤開始，史耐德說，可能是因為今天天氣與場地因素的關係，導致發生失誤，不過這只是一場比賽不需要太擔心。

先發投手伍鐸此役主投5局被擊出10支安打，失7分，有5分自責分，史奈德回應，其實伍鐸今天投得還算不錯，配球上面也沒出太大差錯，不過第5局球路有點偏高，也被對方打者掌握。

林智勝此役面對富邦悍將，敲出本季首轟。(中央社記者張新偉攝)

不過此役曾陶鎔與林智勝也都展現長程炮火，各轟出一發全壘打，史耐德表示，球隊板凳上有許多很好的強力打者，讓球隊放心去運用，林智勝更是陣中主力打者，不管什麼求他都能強力擊出，希望可以持續表現幫助球隊。

(中時電子報)