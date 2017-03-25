男嬰營養不良死亡 法官對父母法外開恩

2年前嘉義有一名2個多月大的男嬰，因重度營養不良死亡，男嬰的親生父母，被一審法院依家暴過失致死罪，分別判處有期徒刑8月及5個月，但上訴台南高分院後，二審法官認為，被告新手父母，並無不良動機且無故意虐待，遂減輕其刑責，改判拘役50天及30天。

台南高分院合議庭調查，嘉義一名有智能障礙的母親，在民國104年間，在同居男友陪同下把2個月大的兒子送醫急救，男嬰體重僅1700公克，比出生時的2148公克還輕，近兩個月體重下降448公克，骨瘦如柴，肋骨清楚可見，雖經醫師救治，仍告不治，經相驗後身體並無任何損傷，很明顯是因重度營養不良症死亡。

案經嘉義地檢署檢察官依家暴過失致死罪起訴，男嬰的親生父母，被嘉義地方法院依家暴過失致死，分別處有期徒刑8月、有期徒刑5月，兩人不服，由法扶律師向台南高分院提起上訴。

二審合議庭法官認為，被告兩人是新手父母，雖應注意寶寶的健康狀況，且能察覺寶寶體重下降一直沒恢復，兩人是有所疏失，但男嬰智能障礙媽媽，是結婚後離家出走，並與婚前男友同居，在與男友產下這名男嬰後，即躲藏在旅館，不敢對外求援。

二審法官考量，這位中度智障媽媽獨自養育新生嬰兒，同居生父又是一早出門找臨時工，在孤立無援的情況下，兩人雖應負疏失之責，但可責性很低，疏失情節不重，遂撤銷一審判決改判兩人分處拘役50天及30天。本案還可上訴。

(中時)