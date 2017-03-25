博鰲論壇 周小川批保護主義

我要評比

中國人民銀行（大陸央行）行長周小川今天指出，有些國家將國內失業問題歸咎於全球化，認為關起門來就能保護自身就業機會，這種想法值得商榷。

他說，全球化不是人們「歡迎不歡迎」的問題，而是不能避免的、已經發生的現實，「我們必須直面這個現實」。

美國總統川普認為，貿易逆差導致美國失業和低收入，主張「購買美國貨，僱傭美國人」，透過對貿易順差國施壓來擴大美國出口。其中，開徵高額邊境稅可能成為選項之一。

中新社報導，周小川今天在博鰲亞洲論壇2017年年會上，未點名的批評美國貿易新政。

周小川說：「雖然還不清楚邊境稅是什麼樣的，但我知道任何關稅安排都應該是對貿易的支持，而不是阻礙。」

他舉例說，1980年代，中國影音電子產品出口之所以開始快速成長，其中一個重要原因就是進口關稅較低，這使中國大陸廠商在採買進口原材料時有更多選擇。

周小川表示，如果想鼓勵出口，就應該讓出口商能自由地選擇進口原材料和技術。否則，「如果限制進口，又怎麼能形成出口價格競爭力，怎麼能形成人才的最優選擇呢？」

他說，3月中旬在德國舉行的20國集團（G20）財長和央行行長會議上，因美國反對，「反對貿易保護主義」十幾年來首次未寫入會議公報。希望7月G20漢堡峰會上「我們能更多表述一下自由貿易和全球化。」1060325

(中央社)