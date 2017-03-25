博鰲論壇 周小川批保護主義
中國人民銀行（大陸央行）行長周小川今天指出，有些國家將國內失業問題歸咎於全球化，認為關起門來就能保護自身就業機會，這種想法值得商榷。
他說，全球化不是人們「歡迎不歡迎」的問題，而是不能避免的、已經發生的現實，「我們必須直面這個現實」。
美國總統川普認為，貿易逆差導致美國失業和低收入，主張「購買美國貨，僱傭美國人」，透過對貿易順差國施壓來擴大美國出口。其中，開徵高額邊境稅可能成為選項之一。
中新社報導，周小川今天在博鰲亞洲論壇2017年年會上，未點名的批評美國貿易新政。
周小川說：「雖然還不清楚邊境稅是什麼樣的，但我知道任何關稅安排都應該是對貿易的支持，而不是阻礙。」
他舉例說，1980年代，中國影音電子產品出口之所以開始快速成長，其中一個重要原因就是進口關稅較低，這使中國大陸廠商在採買進口原材料時有更多選擇。
周小川表示，如果想鼓勵出口，就應該讓出口商能自由地選擇進口原材料和技術。否則，「如果限制進口，又怎麼能形成出口價格競爭力，怎麼能形成人才的最優選擇呢？」
他說，3月中旬在德國舉行的20國集團（G20）財長和央行行長會議上，因美國反對，「反對貿易保護主義」十幾年來首次未寫入會議公報。希望7月G20漢堡峰會上「我們能更多表述一下自由貿易和全球化。」1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。