王世堅誓死挺同 伴滅火器大港開唱

在政壇以「Over my dead body」而聲名大噪的民進黨台北市議員王世堅，今天與滅火器樂團在高雄「大港開唱」，大秀才藝，拉提琴、展歌喉，讓年輕朋友見識到不一樣的王世堅。

演唱會上，王世堅不忘用「Over my dead body」挺同，他說會尊重同志的人權，保證只要有任何人侵犯到同志的人權，就須要「踏過我的屍體」。現場陣陣尖叫聲響起。

「大港開唱」在高雄駁二藝術特區登場，晚上有「滅火器X王世堅」合體的「世間情」演唱，當主唱楊大正介紹王世堅出場，爆場的粉絲尖叫高喊「跳海」、「跳海」迎接王世堅出場。

王世堅不以為忤，用笑臉熱情回應，他說很高興和最有內涵的滅火器樂團同台表演。

他用手上的小提琴和擠爆的粉絲打招呼，還說人生要做一些勇敢的事、活到老學到老，宣示會尊重同志的人權，保證只要有任何人侵犯到同志的人權，就必須「踏過我的屍體」。

楊大正對於王世堅的保證，對著滿場的粉絲說，相信大家應該安心許多。

滅火器搖滾震撼熱血的音樂響起，王世堅用小提琴伴奏，他渾然忘我、十分陶醉，迥異平日犀利的問政風格；他還拿起麥克風與楊大正合唱「海上的人」，這一晚，民眾看到王世堅也有「憤青」的一面、熱血沸騰，也讓現場氣氛high到最高點。1060325

(中央社)