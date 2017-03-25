勇者齊聚 全國原住民運動會登場
106年全國原住民族運動會今晚在新竹縣體育館舉辦開幕典禮，來自全國19縣市、4489位勇者齊聚，不僅展現出運動家精神，也藉此呈現台灣各原住民族之多元文化。
兩年一次的全國原住民族運動盛會，今年邁入第15屆，承辦單位新竹縣政府指出，此次賽事來自各縣市原民選手，分為15種運動競賽，以「動漫、科技、文化」為主軸的開幕典禮今晚登場，場面盛大。
竹縣泰雅學堂、泰雅之聲及桃山國小共同演出的「原源流長」歌舞劇，為賽會揭開序幕；並由耆老吟唱「心．祈福」，帶領觀眾點燃祈福燈，展現生意盎然之動能。
教育部長潘文忠表示，本次賽會計有19個縣市、4489為選手參加，賽會共分為田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球與槌球等7項原住民族擅長之競賽種類；以及傳統舞蹈、傳統射箭、傳統摔角、傳統鋸木、傳統負重接力、傳統路跑、傳統擲矛與傳統拔河等8項原住民族傳統民俗體育活動。
新竹縣長邱鏡淳也以地主身分，歡迎來自各地的原住民族朋友。他表示，本次舉辦全國原住民族運動會，縣府於104年即成立全國原住民族運動會籌備處，召開多次會議，希望呈現「全原出運」的全國原住民族運動會。
邱鏡淳指出，106年全國原住民族運動會以「動漫、科技、文化」為主軸，透過新竹縣的各項運動軟硬體完善規劃，提供全國原住民族好手共同競技的完美舞台。此外，開幕典禮也安排豐富多元的選手之夜，讓大家享受一個難忘的原民夜晚。1060325
(中央社)
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