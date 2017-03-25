人行政策委員樊綱：外儲降到2兆美元可能是好事情
華爾街日報報導，大陸人行貨幣政策委員會委員、國民經濟研究所所長樊綱今（25）日下午在海南博鰲論壇上表示，從穩定國際收支的角度來說，外匯儲備降到2兆美元可能是很好的事情。
樊綱表示，人行並不願意擁有4兆美元的外匯儲備，降到2兆美元可能是很好的事情。但不希望看到波動在一夜之間發生，希望平穩過渡和調整。他指出，從穩定國際收支的角度來講，這是很好的事情。
樊綱稱，經濟高增長並不意味著健康，只要經濟穩定增長，不再下滑，如今的增長率也還不錯。他說，要讓經濟更健康，應再採取宏觀經濟政策、貨幣政策改革等措施，要考慮經濟業健康問題的根源。
他指出，目前短期問題是產能過剩，這將導致失業工人問題，長期則涉及人工智慧和自動化問題，現在正在研究相關問題。
另外，樊綱指出，勞動法降低了工人流動性，並加大勞動力成本；農民工缺乏知識和技能的積累。這些都是中國勞動力市場面臨的問題。
(工商)
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