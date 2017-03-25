相隔20年 美辛辛那提樂團返台首演獻台南
相隔20年，美國兩大流行大眾曲風之一的辛辛那提管弦樂團再度返台演出，首演獻給台南藝術節，25日晚間7時30分在永華文化中心全場演奏27首好萊塢電影曲目，穿插搭配台灣小提琴手林昭亮演奏兩首歌曲，現場觀眾感受有別於傳統交響樂的夜晚。
聽不懂交響樂沒關係，美國辛辛那提管弦樂團來了，這個樂團不演奏巴哈、莫札特，專門演奏大眾流行樂曲，25日帶來27首好萊塢耳熟能詳的電影曲目。
包括《星際大戰》、《復仇者聯盟》、《不可能的任務》、《魔界首部曲》、《哈利波特》《辛德勒的名單》等大眾熟悉的電影主題曲，透過管絃樂隊一首首演奏出來，聽著音樂，回想到電影場景裡的片段，27日入場的1600位觀眾，不只是交響樂迷，不少還是電影迷。
台南市長賴清德在中場時拜訪指揮羅素先生與台灣小提琴家林昭亮，贈送兩人台南國際蘭展中的蘭花瓷盤，期待這場國際級的藝術交流，讓世界看見台南，成就屬於台南獨一無二的藝術節。
(中時)
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