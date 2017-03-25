黃亦志奪富邦隊史首勝 自評表現90分
富邦悍將今天（25日）在新莊棒球場交手中信兄弟，也是富邦隊史第1戰，24歲年輕好手黃亦志回到幸運地先發，展現大將之風，繳出先發7局只失1分的精彩表現，拿下富邦隊史首勝，也獲選為今年中職開幕戰單場MVP。
因洋投羅力拉傷，總教練葉君璋將富邦隊史首戰的先發重任交給黃亦志，他在去年總冠軍賽第4戰掛帥，以5局失1分的表現證明身手；這次在開幕戰先發，黃亦志沒有讓球隊失望，生涯首度投滿7局，只被敲3支安打，其中挨了林智勝的陽春炮失掉唯一1分，沒有投出保送，送出4K。
從春訓起就把投開幕戰當目標，如願獲得這機會，他也把握住，黃亦志說：「春訓就一直在準備這些，賽前對自己還滿有信心的，結果也如我所願。」對於此戰的表現，他也替自己打下「90分」的高分。
去年總冠軍賽和今年開幕戰的對手都是中信兄弟，黃亦志面對大場面展現超強壓制力，比較這兩場登板，他說：「總冠軍賽的壓力比較大一點，可能自己比較緊繃，這場就還滿習慣了，雖然是開幕戰，但也只是球季中的一場比賽。」
生涯首勝出現在新莊球場，如今第2勝也是在新莊，黃亦志笑稱：「很幸運，大學的關鍵一場比賽也是在這裡。」過去就讀輔仁大學的他，大四（103學年度）時在大專聯賽4強戰以完投9局失2分表現，技壓台灣體大郭俊麟，帶球隊闖進冠軍戰。
(中時電子報)
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