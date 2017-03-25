廣州推粵劇培訓 9月起學員全免費
粵劇藝術博物館少兒粵劇培訓基地於25日開班授課，由荔灣區委宣傳部、區文廣新局、區教育局、廣州市振興粵劇基金會聯合打造的少兒粵劇培訓基地正式成立，目前基地已試點招收首屆學員50名。
少兒粵劇培訓基地由荔灣區政府和廣州市振興粵劇基金會資助，並委託粵劇藝術博物館實施；今後每年都招收學員，粵劇培訓學習皆免費，具有「零基礎、零收費」的特點。
目前，已經透過周邊的學校為試點招收首屆學員50名，這些學生都是二至四年級對粵劇有興趣的學生，他們利用第二課堂和周末學習訓練。而試點之後，培訓基地將於9月份向全市招收第二批學員。
此外，培訓基地也聘請著名粵劇表演藝術家丁凡、歐凱明、郭鳳女、曾慧擔任藝術導師，並與廣東舞蹈戲劇學院簽訂了戰略合作夥伴協議，聘請該校教師按照粵劇學校的教學模式擔綱教學。
(旺報)
關鍵字：粵劇
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