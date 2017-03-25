港特首選舉前夕 千人遊行抗議小圈子
香港行政長官（特首）選舉投票日前夕，民間人權陣線今天下午發起「反對中共干預自己政府自己揀」遊行，抗議小圈子選舉，吸引市民及泛民政黨成員約1000人參與支持。
民陣數名成員預計在灣仔留守至明天上午。
香港01報導，民陣「反對小圈子」的遊行隊伍下午5時30分由銅鑼灣東角道出發，沿途高叫「反對小圈子選舉，我要真普選，反對中共欽點，自己政府自己揀」口號。
隊伍於傍晚6時30分陸續抵達近灣仔稅務大樓公園集會。集會由關注基層住屋聯席主辦，由社福界選委及基層市民點評3位特首候選人的住屋政綱；同時安排展覽、遊戲及放映電影等，希望讓候選人聽到基層市民聲音。
民陣召集人區諾軒遊行後表示，參與人數約1000人。人數非最重要，最重要是團結泛民主派。即使選舉投票令泛民分成「策略派」及「原則派」，但仍能藉這次遊行，表達反對小圈子選舉的訴求；強調泛民即使投票策略不同，都是「殊途同歸」。
人民力量副主席譚得志表示，一旦林鄭月娥當選，預料社民連、人民力量和自決派會發起遊行到中聯辦抗議。一旦曾俊華當選，也會遊行到特首辦，並在特首辦外貼上「香港人民公僕」字樣。1060325
(中央社)
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