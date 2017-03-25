BBC：川普撤回健保新案的原因與後果

經過美國國會眾議院1個多星期爭論，共和黨在表決前，決定撤回用來取代歐記健保（Obamacare）的新版健保法案，白忙一場。英國廣播公司（BBC）中文網站盤點川普政府推案失敗的可能原因與後果。

▲共和黨有何有力條件？

共和黨11年來首次控制了參眾兩院，在負責審議新健保案的眾院，該黨比民主黨多出44席。

在川普政府拋出這個議案之前，共和黨早已不斷要求要廢除歐記健保，而川普就任僅兩個多月，目前是他影響力的顛峰期，也應是共和黨最團結的時候。

在種種有利條件下，川普、眾院議長萊恩（Paul Ryan）和一干共和黨人還是掌握不到足夠的支持。川普撤回議案後，他還試圖把責任推到民主黨身上。除了他自己，大概沒有人會同意他的說法。

▲川普盡力了嗎？

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在眾院表決前夕指出，川普已盡全力爭取支持。

但重點不在川普安排了多少次造勢大會或打了多少通電話，而是他為議案拉票期間提出的許多時間表和發出的威嚇都沒有成真。

他最初表示要在23日表決，後來說要延後1天，但最終還是沒有表決。他還曾警告共和黨，若不按他的要求行事會有「嚴重後果」，但最終仍不了了之。

議案撤回後，川普誓言推行的重大計劃已連連受挫，使他的聲望大不如前。

▲眾院議長萊恩表現如何？

仕途最受影響的還是眾院議長萊恩（Paul Ryan ），因為現在所有人都看到了，許多共和黨籍議員並未聽令於他。

身為眾院共和黨最高層黨員，萊恩是決定會議規程變動、人事調動等的「一號人物」。他還能控制黨的資金流向哪一些議員。

如今他在鏡頭前向記者解釋為甚麼要撤回議案時，跟一支爆冷輸球的球隊教練無異。

立場保守的眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）是川普政府為新版健保法拉攏的主要對像之一，他們與政府及共和黨領導層談判期間，取得對方許多讓步。這顯示他們雖然只有29名成員，還是能與萊恩為首的黨領導層抗衡。

經此一役，這個眾院次級團體將來可能會更無顧忌地與黨內領導層討價還價。

▲川普健保案受挫有何影響？

川普在競選期間曾多次聲言要撤消歐記健保，但稍早「紐約時報」報導，川普私下曾說，他不應將醫療保險改革當做施政重點。

他在競選期間還揚言要推行其他許多改革政策，包括外貿、基建和稅制，並在墨西哥邊界建立一道隔牆。但此次健保改革案觸礁，可能會打亂推行這些計劃的時間表。

▲接下來怎麼辦？

雖然萊恩明言，歐記健保還會推行一段時間，美國未來的醫療保險政策仍有許多未知數。

川普政府已透過行政命令改變了許多歐記健保的規定，包括暫緩執行所有美國公民都要購買醫療保險的規定，以及讓各州自行決定執行歐記健保中的哪些辦法等，這些都會大幅改變歐記健保的實際運作。

還須留意的是，共和黨此次鎩羽的原因之一在於，黨內對如何改革現行健保政策存在許多分歧，這些問題在可預見的未來都會繼續存在。

下次選舉來臨時，民主黨可能會為捍衛這些議題而採取行動，屆時共和黨則可能會因自己一事無成而遺憾，不用說，這不利於共和黨選情。1060325

(中央社)