代打開轟 曾陶鎔開心維持狀況

曾陶鎔首度開季從一軍出發，今代打就轟出全壘打。(周鎮宇攝)

中信兄弟曾陶鎔生涯首度在開季就進入一軍，此役面對富邦悍將，9局上場代打，一棒轟出3分炮，率球隊追近分數，他表示，滿開心的，能夠維持熱身賽的好手感到季賽，希望能夠繼續保持。

曾陶鎔此役在9局一二壘有人時，上場代打，面對黃勝雄的第一球就轟出3分炮，曾陶鎔指出，當時球隊比分差距很大，所以自己就是希望打出有力量的球，加上黃勝雄的球速很快，有提早準備，抓到失投的滑球，就打出去了。

在陣中扮演優替人角色，曾陶鎔在場邊也不敢輕忽，他說，自己看到第一個左投上場時，就感覺應該有可能上場代打，所以就開始做好準備。

今年完整春訓，加上外籍教練團教導，曾陶鎔表示，外籍教練團教導滿多的，他們主要要大家確實擊球，並將動作簡單化，縮短揮棒時機，都收到不錯的效果；從官辦熱身賽敲出4轟，首戰又擊出全壘打，曾陶鎔坦言真的滿開心的，希望繼續保持。

(中時電子報)