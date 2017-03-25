從釋出到開季一軍 洪宸宇：不可思議的旅程
去年球季結束遭到Lamigo桃猿釋出的洪宸宇，在今年初受邀參加中信兄弟春訓，隨後與中信簽約，如今又在開季就登錄一軍名單，他直呼：「真是不可思議的旅程。」
洪宸宇去年遭到釋出後，今年受邀中信參加春訓，他說，春訓期間真的學到滿多的，外籍教練也給了自己很多新的嘗試，讓自己成長。
轉隊後能夠開季就站上一軍，洪宸宇完全沒想到，他指出，根本沒想過會這麼快就在一軍登錄，真的很感謝教練團，也相當適應外籍教練的教法，自己會專心做好自己該做的工作；至於有沒有什麼目標，洪宸宇笑笑回應：「有球打就不錯了啦！」
(中時電子報)
關鍵字：洪宸宇、
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