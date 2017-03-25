郁可唯小露性感 人魚裝登台開唱
中國大陸歌手郁可唯昨晚登台開唱，安可曲穿上「人魚裝」秀美腿，透明薄紗小露性感；看台下歌迷唱著她的歌，直呼很感動。
來自成都的郁可唯，昨晚在台北Legacy開唱，睽違6年第2次在台開唱，演唱電影「小時代」宣傳曲「時間煮雨」、偶像劇歌曲「好朋友只是朋友」、「倒流Revert」與「指望」等多首耳熟能詳歌曲。
郁可唯說，「回到6年前演唱的場地，有種熟悉感」，看著台下歌迷唱她每首歌，很感動又開心，共唱27首歌。特地為演唱會準備3套服裝，安可曲穿上「人魚裝」，透明薄紗露腿吸睛，讓歌迷直呼賺到了。
從發行第1張專輯，郁可唯每次都來台宣傳，坦言很幸運，首張專輯第1首歌「指望」就受到關注，成功打開知名度。已累積5張音樂作品，這次演唱她一點都不緊張，相較於萬人演唱會，更喜歡小型音樂會與歌迷近距離互動。
大學畢業後郁可唯在越南餐廳駐唱，在小小舞台默默表演，客人自己吃自己的，歌聲只被當成背景音樂，但她唱得開心，且每月收入高，薪水都拿回家給爸媽。郁可唯感謝家鄉成都環境造就今日的她，台北和家鄉感覺相似，天氣好、生活安逸舒服，每次來都有親切感。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。