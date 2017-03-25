郁可唯小露性感 人魚裝登台開唱

中國大陸歌手郁可唯昨晚登台開唱，安可曲穿上「人魚裝」秀美腿，透明薄紗小露性感；看台下歌迷唱著她的歌，直呼很感動。

來自成都的郁可唯，昨晚在台北Legacy開唱，睽違6年第2次在台開唱，演唱電影「小時代」宣傳曲「時間煮雨」、偶像劇歌曲「好朋友只是朋友」、「倒流Revert」與「指望」等多首耳熟能詳歌曲。

郁可唯說，「回到6年前演唱的場地，有種熟悉感」，看著台下歌迷唱她每首歌，很感動又開心，共唱27首歌。特地為演唱會準備3套服裝，安可曲穿上「人魚裝」，透明薄紗露腿吸睛，讓歌迷直呼賺到了。

從發行第1張專輯，郁可唯每次都來台宣傳，坦言很幸運，首張專輯第1首歌「指望」就受到關注，成功打開知名度。已累積5張音樂作品，這次演唱她一點都不緊張，相較於萬人演唱會，更喜歡小型音樂會與歌迷近距離互動。

大學畢業後郁可唯在越南餐廳駐唱，在小小舞台默默表演，客人自己吃自己的，歌聲只被當成背景音樂，但她唱得開心，且每月收入高，薪水都拿回家給爸媽。郁可唯感謝家鄉成都環境造就今日的她，台北和家鄉感覺相似，天氣好、生活安逸舒服，每次來都有親切感。1060325

(中央社)