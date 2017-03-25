過敏影響表現 林子麒與冠軍擦身過

台灣高球女將林子麒在珠海橫琴梧桐樹國際女子挑戰賽以並列領先之姿進入末輪，可惜因為過敏影響睡眠，讓場上節奏跑掉，末輪只打出78桿，最終以216桿排在第2，與冠軍擦身而過。

中國女子職業高爾夫巡迴賽（CLPG Tour）總獎金50萬人民幣（約新台幣221萬元）的珠海橫琴梧桐樹國際女子挑戰賽，23日起在中國大陸的珠海東方高爾夫球場進行3回合共54洞的賽事。

林子麒首輪打出4鳥、2柏忌的70桿，次輪打出4鳥、0柏忌的68桿，兩輪合計138桿成績與中國大陸女將楊濤麗並列領先。

今天林子麒在領先組出發，可惜她的狀況並不理想，雖抓下2隻小鳥，但吞下3個柏忌、1個雙柏忌、1個三柏忌，打出高於標準桿6桿的78桿，最後只能以3輪總計平標準桿的216桿成績排名第2。

賽後林子麒表示，太久沒打冠軍組，還滿緊張興奮的，今天的策略就是想穩扎穩打，但是身體有一點不聽使喚，可能是昨天過敏，讓眼睛癢到腫起來，所以沒有睡很沉，才讓節奏有點跑掉。

林子麒提到，今天主要是鐵桿表現不好，一直處於要救球的情況，然後有幾個短推桿錯失掉，加上今天她比較晚開球，打到第4洞就開始起風，打到後9洞時天氣整個變冷，這些也都影響她今天的發揮。

前兩輪陸續打出70桿、74桿的中國大陸女將張維維，今天抓下6隻小鳥，吞下3個柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿，靠著末輪的穩定表現，她以3輪總計低於標準桿3桿的213桿成績奪冠。1060325

(中央社)