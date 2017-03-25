中職開幕金控大戰 富邦奪隊史首勝
富邦悍將進軍職棒，今天在開幕戰以8比5擊敗中信兄弟，球團總經理蔡承儒說，球迷冒雨力挺，非常感動，今天贏下本季第一勝，「更重要的是贏得季後賽的最後一勝」。
蔡承儒說，球賽本來有輸有贏，長期經營最重要，球季還很長，能夠贏下季後賽的最後一場才是最終的贏家。
談到是否認養主場、興建自己的主球場，蔡承儒說，短期內還是以認養現有場地為主，興建主場要長遠規劃。
今天在新莊球場有滿座的1萬2500名觀眾冒雨看球，蔡承儒說，這麼冷的天氣，還有球迷一大早就來排隊，非常感動。
蔡承儒說，隊史首轟就是滿壘全壘打，感覺格外驚喜，熱身賽最後一場陳凱倫敲滿貫砲，今天林威廷也延續了這樣的氣勢。1060325
(中央社)
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