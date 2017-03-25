SBL總冠軍戰　達欣力克裕隆奪首勝

第14季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍戰第1戰今天在新莊體育館開打，達欣以71比61擊敗裕隆，在7戰4勝的賽制拔得頭籌。

裕隆曾在第1至3季完成3連霸，第7季重返榮耀再度奪冠封王，裕隆累計4座冠軍，和璞園是SBL最多冠的保持者，而達欣則是第8度殺進總冠軍戰，不過僅在第6季封王。1060325

(中央社)