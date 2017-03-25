歐盟歡度60歲 沒英國照秀團結

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儘管英國即將走人，歐盟（EU）領袖今天在羅馬一場特別峰會歡慶歐盟成立滿60年，展現團結。

歐盟剩餘27個成員國將在義大利卡比托利歐山（Capitoline Hill）批准未來10年意向宣言。歐盟6個創始國1957年3月25日即在卡比托利歐山簽署羅馬條約（Treaty of Rome）。

歐盟領袖紛紛抵達保守宮（Palazzo dei Conservatori），歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）和義大利及馬爾他總理現身迎接。這場峰會長久以來重聲勢，但缺少實質政治意義。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）在峰會召開前接受德國電視台訪問時說：「歐盟會歡慶100歲。」

教宗方濟各（Pope Francis）稍早才警告，若無新願景，危機充斥的歐盟「面臨垂死」。

教宗昨天在梵蒂岡呼籲歐盟領袖，展現團結，以對抗在歐洲竄起的民粹黨派。

白宮也恭賀歐盟滿60歲，但川普政府的語氣明顯改變，川普對歐盟高度存疑曾令歐盟憂心。

白宮發表聲明指出：「我們兩洲擁有相同價值，最重要的是，一樣致力透過自由、民主及法治，促進和平與繁榮。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060325

(中央社)