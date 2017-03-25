劉鑾雄舊愛新歡 關之琳破天荒同框甘比！

關之琳今晚出席慈善晚宴，證實與劉嘉玲和好。(取自東網)

香港富豪劉鑾雄對老婆甘比（陳凱韻）寵愛有加，不僅讓她成為第二任劉太，還狂贈甘比名下財產，讓她升格為香港女首富。而曾與劉鑾雄有過一段情的關之琳，今（25日）更被港媒直擊在愛滋病慈善晚會上破天荒同框甘比，舊愛新歡首度碰頭，掀起網民熱議。

大美女關之琳早年緋聞不斷，當年與劉鑾雄一段情受到外界矚目。劉鑾雄1992年與第一任妻子寶詠琴離婚後，同年與關之琳傳出緋聞，還一度爆出婚訊，只是這段戀情最終仍因第三者介入破局。

關之琳現場也被問到與劉嘉玲和好，還結伴出席會後派對的傳聞，她親口證實確有此事，還要媒體不要追著這問題講20年，聽聞與劉嘉玲之間關係被形容成「破冰」，還回應：「不好講得這麼嚴重。」

(中時電子報)