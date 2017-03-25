廈門買房留意 限購再升級

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在大陸全國嚴格調控房市之時，廈門也於24日發布最新的調控政策，指稱從3月25日起，本市戶籍成年單身（含離異）人士限購1套住房。

另外，值得注意的是，不只限購升級，房屋轉讓條件也更加嚴格，據廈門市政府公告，購房者通過贈與方式轉讓住房後，再次購買住房須滿3年，同時新購住房需取得產權證後滿2年，才可上市交易，正是為了降低房產的交易頻率。

(旺報)