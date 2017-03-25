漢唐水利代表昆明池 最大時約等同5個西湖

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昆明池的還原圖。（取自新浪微博＠西安身邊事）

西安昆明池考古現場。（取自新浪微博＠西安晚報）

大陸考古學家公布最新報告，首次從考古學上確定漢唐極盛時期的水利工程代表，為位於西安上林苑的昆明池，面積最大時，約等於5個杭州西湖。

中國社會科學院考古研究所、西安市文物保護考古研究院阿房宮與上林苑考古隊3月24日透露，經過西安漢唐昆明池考古勘探與試掘，首次從考古學上確定了與文獻記載基本相符的昆明池池岸及進出水系統、並首次從考古學上確定攸關漢唐都城糧食安全、社會穩定的漕渠起點及部分管道，揭示出漢唐最強盛時代水利工程的宏偉面貌。

昆明池是漢武帝在上林苑中開挖的大型池沼，唐代仍不斷疏浚；宋代逐漸淤積，最後淪為農田。

考古勘探確定，昆明池北岸位於西安豐鎬（周朝時代的都城灃京和鎬京的統稱，位於現今的陝西西安市）村南高地，頂部殘寬約20至40公尺，底部寬約80至110公尺左右。東岸線上發現東向出水溝渠，將池水引入東側漕渠。

東岸線北段分早、晚兩期，早期池岸從西漢沿用至唐，晚期池岸為唐代擴大後形成。早期昆明池約14.2平方公里，唐代擴大為15.4平方公里，池中無島嶼，池最深約3.3公尺，相當於現代1層樓高。

中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞表示，考古人員在昆明池南岸線南側發現大型溝渠，從昆明池進水口區東部取水後東流，在現今陝西省渭南市臨渭區憑信鄉蒲陽村西北折向東北、在陝西省西安市長安區細柳鎮下店村北流，並先後接納昆明池東側排出之水。

溝渠的時代從漢至唐，與文獻所載漢唐漕渠的時代與走向基本吻合，判斷為漕渠。

考古人員也在昆明池底的淤泥下方，發現1條位於鎬京遺址東、南側的西南至東北向溝渠，勘探長約4200公尺以上，開鑿於西周時期，沿用至戰國，昆明池開鑿後被淹沒淤平。

勘探確定，溝渠以西密集分佈周代灰坑、墓葬、車馬坑等各類遺物，溝渠東、南側未發現同期遺存，顯示出溝渠應為鎬京遺址的東界及南界。文獻記載，溝渠為滈水。此外，在勘探確定昆明池東岸過程中，還意外發現了夏商時期環濠聚落。

(旺報)