冷氣室外機破壞市容？ 日人竟超愛成另類寫真

日本的冷氣室外機，大部份皆排列整齊。(圖/翻攝自kanazawa推特)

在台灣隨處可見冷氣室外機掛在建物外牆，大部份民眾都認為此為市容觀瞻的殺手，且恐有安全疑慮。不過，近來推特上突然出現大量的「#室外機コレクション」的標籤，許多日本網友竟著迷於蒐集冷氣室外機照，認為有著一種說不出的機械美感，PO出一張張另類寫真。

「#室外機コレクション」標籤近來在推特上竄紅起來，原本被台灣人視為破壞市容的冷氣室外機，在許多日本網友眼中卻有著特殊魅力。不少香港、台灣及日本的冷氣室外機照被分享出來，但特別的是，相較日本工整的排列方式，許多日本網友似乎更欣賞台灣、香港無固定順序的排法。

對此，有日本網友就指出，在台灣現代化的馬路旁，外觀老舊的建築物搭配著冷氣室外機，風景相當特別。還有人認為鐵窗中的冷氣室外機看起來雖然可憐，但也別有一番風味。看來這樣的另類機械美感，台灣人恐怕難以理解。

(中時電子報)