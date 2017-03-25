清忠盃橄欖球賽 50週年熱戰開打
紀念台灣橄欖球之父陳清忠所辦的清忠盃今年適逢50週年，賽事今天開打，大會特別邀請日本球隊來台參賽，一同紀念別具意義的一屆賽事。
陳清忠出生於1895年，當年遠赴日本同志社大學主修英文，接觸到橄欖球運動，當時同志社大學是關西強權，他的活躍表現占有一席之地。
1923年陳清忠學成返台任教於淡水中學，就將熱愛的橄欖球運動帶進台灣，是台灣橄欖球運動第一人，因此被稱為台灣「橄欖球之父」，他將橄欖球帶進台灣的那年，恰好是橄欖球運動發明的第100年。
曾任淡江中學校長的陳清忠，1960年辭世，淡江中學校友橄欖球俱樂部為了紀念他對台灣橄欖球的貢獻，自1968年舉辦「清忠盃」橄欖球賽，今年適逢50週年。
2013年淡江中學校友會曾在橄欖球運動落地台灣90周年時前往同志社大學「尋根」，並邀請同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會在「清忠盃」50週年來台。
「清忠盃」開辦至今50年，是國內由校友私人募款舉辦、全台歷史最久的賽事活動，淡江中學校友橄欖球俱樂部現任會長吳榮達表示，比賽長期舉辦，的確對人力、物力是極大考驗，但校友們展現橄欖球精神，展現團隊合作與驚人的凝聚力，才能讓比賽一辦就是50年。
儘管天公不做美，但參與比賽的每個球員，都把握難得機會，在球場上以球會友，絲毫不受雨勢影響，並用行動力挺「清忠盃」，來自日本的同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會更有超過50人來台，讓「清忠盃」50年更加意義非凡。1060325
(中央社)
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