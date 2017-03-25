印度內政部長：2018年封鎖印巴邊界
印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）今天在馬德雅省邊境安全部隊學院的活動中表示，印度為解決恐怖分子與難民問題，將在2018年封鎖印度鄰接巴基斯坦的邊界。
印度內政部長辦公室在官方推特（Twitter）中引述辛赫的談話說，印度政府已為加強邊境安全制定藍圖，「我們計畫封鎖印度鄰接巴基斯坦和孟加拉的邊界」，並加快封鎖邊界的腳步。
辛赫保證，到2018年，印度鄰接巴基斯坦的邊界將會被完全封鎖。
對封鎖印度與巴、孟邊界的計畫，辛赫認為，這是印度打擊恐怖主義滲透和難民問題的重大一步。
辛赫是在印度邊境安全部隊學院（BSF Academy）出席BSF助理指揮官結業典禮時，作以上表示。
印度境內發生的恐怖攻擊事件，多來自從巴基斯坦滲透的恐怖分子所為，而且印度指控這些恐怖攻擊都是由巴基斯坦三軍情報局幕後操縱。
從去年印度遭受來自巴基斯坦的恐怖分子多次攻擊軍事基地，而巴基斯坦又拒絕逮捕印度指控涉及印度恐攻事件的恐怖組織首腦人物後，雙方關係急速惡化，兩國的邊境部隊不時在邊境發生零星交戰。1060325
(中央社)
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