富邦首轟就是滿貫炮 林威廷：原本只想敲首安
富邦悍將隊史首戰面對中信兄弟，二壘手林威廷單場3支3，其中在5局下轟出一發滿貫全壘打，助球隊擊垮對手，這也是富邦隊史的第1發全壘打，林威廷笑說很意外，「原本我只想著首安，結果被（高）國輝先打出來了。」
林威廷在富邦隊史第1場比賽擔任先發二壘手，打第6棒，而富邦開賽後前4名打者都出局，林威廷原本想成為敲出隊史第1支安打的球員，不料第5棒高國輝搶先一步達陣，林威廷笑說：「都已經要輪到我了，結果被國輝打出來。」
同局林威廷接在高國輝之後敲出安打，4局下第2打席又急出安打，但前4局打完富邦僅以2比1領先，5局下富邦再添1分後還攻佔滿壘，林威廷從中信兄弟先發伍鐸手中揮出左外野滿貫全壘打，成為中職史上第4位在開幕戰開轟的球員。
今年開季就展現單場3安的好手感，林威廷透露，開季前總教練葉君璋有幫他調整，主要是心理上的想法，讓自己能維持穩定的感覺，但到底葉總提點了什麼，他笑說：「不方便透露。」
去年義大犀牛（富邦悍將前身）喊出「一心」口號，奪下年度總冠軍，今年全員換上富邦球衣，一樣繼續打團體戰，林威廷說：「今年是新球隊、新氣氛，但球風一樣，前面隊友沒打回來的，我們後面就要cover，這也是葉總一直以來跟我們說的。」
(中時電子報)
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