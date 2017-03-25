上海口岸檢出 全球第2例庫波熱病毒

我要評比

據上海市衛生和計劃生育委員會官方微博消息，今年1月1日在上海口岸檢出庫波熱（Ekpoma）病毒的入境旅客，這是大陸首例，全球第二例。

東方網今天報導，患者已經康復離開中國大陸。自安哥拉到中國大陸前曾出現發熱症狀；入境後到再次離境期間，未出現發熱等相關症狀。家屬等相關接觸者也未檢出病毒。

報導說，庫波熱病毒的特性尚不明確。據文獻檢索，庫波熱病毒2015年在正常人群中被首次檢出發現。

這次上海檢出庫波熱病毒是大陸首次，也是全球第2次。這個病毒尚未得到世界衛生組織等國際專業機構的關注，全球尚無人群危害性評價。1060325

(中央社)