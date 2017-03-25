富邦奪隊史首勝 林威廷滿貫砲轟中信
在新莊球場1萬2500名滿座觀眾冒雨見證之下，富邦悍將進軍職棒的隊史首戰，靠著林威廷滿貫砲、黃亦志7局好投，以8比5擊敗中信兄弟，贏得隊史首勝。
比賽在細雨中開打，主場富邦悍將先得分，3局林益全安打送回2分，5局從首棒胡金龍開始一連串安打，滿壘輪到林威廷，一棒敲出全壘打清空跑者。
林威廷賽後說，原本只想打隊史首安，沒想到很幸運，敲出了隊史的首支全壘打，還是一支滿貫砲。
林威廷說，球隊情蒐資料完整，研究了兩天兄弟洋投伍鐸的習性，知道他會用內角伸卡球對付，所以提早準備好。
這顆全壘打球，打進了左外野中信兄弟的加油區，被對手球迷扔進場內，聯盟工作人員為富邦悍將找回了這顆紀念價值的首轟球，準備與球棒一起送進球團辦公室。
林威廷說，這場比賽MVP屬於全場的球迷，在這麼冷的天氣冒雨看球。
25歲的新秀投手黃亦志職棒第2年，在投手丘上的大將之風，投7局失1分，成為富邦隊史首勝投手，獲得總教練葉君璋的肯定。
葉君璋說，黃亦志不管是控球、變化球、狀況處理都非常好，開幕戰壓力大，他可以在這樣的比賽表現傑出，很不容易。
黃亦志去年總冠軍戰第4戰，同樣擊敗伍鐸的中信兄弟，葉君璋說，「只要重要的比賽，我都會想到他」。
富邦悍將靠著黃亦志好投、林威廷滿貫砲，在比賽前半段大幅領先，中信兄弟只有在4局由林智勝陽春砲、8局王勝偉二壘安打跑回1分、9局曾陶鎔代打3分全壘打攻下分數。1060325
(中央社)
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