斥資近千萬 台灣足賽首見LED廣告看板
中華男足26日於亞洲盃資格賽與土庫曼之戰，台灣粉絲在台北田徑場將能首次感受LED廣告跑馬燈的威力！賽事宣傳單位泰達運動顧問公司砸下近千萬購買這套LED看板，未來也會出現在台灣甲級企業聯賽與木蘭女足聯賽場邊。
足球比賽的邊線約105公尺，要在旁邊擺出一整道夠氣勢的廣告牆，可不是個小工程。泰達總共購置72片LED看板，除2片備用外全都出動，每一片重達60公斤，組裝需要4個「男丁」通力合作，從25日下午開始配置接線，等天暗後打開球場照明設備，還得再測試一次看板的明亮程度，希望帶給觀眾與廠商全新的觀賽感受與廣告效果。
這套LED電子廣告設備，採用超高亮度，即使太陽光直射情況下，遠距離畫面仍清晰可見。箱體可單獨呈現或任意排列組合，軟面罩的橡膠緩衝設計，在發揮最佳顯示效果的前提下，亦兼顧保護參賽人員安全，獨特的防水工藝可應付室內外各種不同環境。有別於一般運動賽事所用的平面式A Board廣告看板，LED顯示幕採互動式數位視訊系統，高畫質媒體介面，其呈現的動畫效果更具立體感，令人驚艷！
LED電子廣告常可見於國際頂級賽事，但在國內倒很少見，尤其像足球這麼大的場地，更是史上頭一遭！台灣足球一哥陳柏良表示：「在中國踢球，LED看板常見，但在台灣還真是首見，蠻好的！」
美中不足的是，比賽的台北田徑場為了迎接世大運，更換全新的田徑跑道尚未驗收，也讓LED看板不能直接立在邊線旁，而得退到跑道之後。不過場地問題解決之後，未來台灣足賽場邊將會更有「看」頭，也更能爭取企業、廠商的青睞。
(中時電子報)
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