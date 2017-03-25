《一念無明》香港慈善首映 黃日華、周俊偉等港星力挺
去年金馬獎榮獲最佳新導演獎與最佳女配角獎的港片《一念無明》，繼香港金像獎共8項大獎入圍後，更不斷揚威國際電影節，至今已榮獲11個國際性獎項；昨天（24日）在香港舉行慈善首映，主要演員余文樂、金燕玲、方皓玟、導演黃進、編劇陳楚珩現身，還有多位香港名人到場力挺；這場首映會所得款項，將如數捐出，支援香港精神健康及推廣服務的經費。
余文樂表示，團隊在16天內完成《一念無明》的拍攝工作，過程相當艱辛很不容易；由於電影闡述現實生活的困境，所以希望觀眾要保持開心的心情來觀賞這部電影。金馬的新科最佳女配角金燕玲則提到這是她首度跟余文樂合作，很開心自己能夠參與這部優質電影的演出。
黃日華伉儷、陳家樂、周俊偉、胡子彤、鄧穎芝、陳詩欣、梁栢堅、吳凱欣等香港明星、名人也出席這場慈善映演，力挺這部探討社會現象與家庭親情的優質好片，並異口同聲表示，該片著眼現代都市過度發展的壓力，令人更加關注躁鬱症的精神疾病患者等的社會問題；也盛讚余文樂、曾志偉、金燕玲、方皓玟等主要演員的表現，認為他們的真情演繹與劇情起伏環環相扣，牽引觀眾情緒跟著喜樂哀傷。
台灣將在4月7日上映，但為了服務觀眾，提前於3月31日至4月2日進行口碑場放映，預售票也已在博客來發售，詳情請查詢甲上娛樂官方臉書。
(旺報)
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