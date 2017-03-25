首戰搶下好彩頭 富邦票房＋商品開出千萬紅盤

中職開幕戰，新莊棒球場湧進滿場觀眾。(中央社記者張新偉攝)

中職28年今在新莊棒球場正式開幕，雖然現場下著大雨，但還是湧進12500名滿場觀眾，成為新莊舉行開幕戰的首次滿場，也是中職28年來開幕戰第9次的滿場比賽。

新莊棒球場，在先前曾舉行過3次中職開幕戰，最多人數是2014年的統一與義大之戰，有11,288 人，而今年賽前門票就銷售一空，無意外的湧進12500名觀眾，一同欣賞今年中職首戰。

富邦悍將首場比賽，商品銷售就開出紅盤。(周鎮宇攝)

富邦悍將今天商品部，開局到結束都大排長龍。(周鎮宇攝)

接手義大犀牛的富邦悍將，今球隊首戰商品部從開局到比賽結束都大排長龍，球隊商品幾乎快被搶購一空，球團初步估算，首場票房加上商品收入破千萬，首戰就開出紅盤。

(中時電子報)