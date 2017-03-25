定位年輕市場打造黑色外牆 台南在地百貨開幕

台南市長賴清德（黑西裝者）與下屆市長參選人顏純左（黃背心者）參加一家在地百貨公司全新改建啟用儀式，比出勝利的手勢。（程炳璋攝）

走過17年，台南市中西區中山路上一家在地創業的百貨公司將市場定位年輕族群，去年開始耗資數千萬，將原本的白色建築外牆重建，取而代之的是全新黑色外觀，業者認為黑色是潮流代表色，致力成為少男少女的永遠回憶。

擁有300多間文創廠商的Focus百貨由高青開方團隊在地耕耘17年，近年改走潮牌風格百貨，搶攻年輕族群，不論在一樓大門外電視牆直播社會關注的球賽，也有室內練舞場地，逐漸成為年輕人逛街購物、聚餐的聚會場域。

台南市長賴清德稱讚Focus是台南的百貨業的代表，並以民進黨派系名稱戲稱業者帶動一股年輕人的「新潮流」。

「黑色是永遠流行的主色，代表質感與科技感」Focus總經理陳慧姝認為有了百貨起頭，才有後來經營的林百貨與知事官邸，這次全新打造外牆，緊扣「年輕潮流」為經營主軸，希望爭取年輕人認同，搶佔台南年輕族群市場。

(中時)