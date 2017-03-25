展現台日友好 安倍與謝長廷公開握手寒暄

駐日代表謝長廷在臉書上鋪出23日東京飯倉公館，參加由外務省和山口縣在舉辦「山口縣魅力活動」時，與日本首相安倍晉三握手寒暄的相片。(取自謝長廷臉書)

日本總務副大臣赤間二郎25日為公務訪台，日台交流協會24日公布赤間訪台消息之前，外務省和山口縣23日在東京飯倉公館舉辦「山口縣魅力活動」，我駐日代表謝長廷也受邀出席，日本首相安倍晉三致詞下台後還與謝長廷握手寒暄，毫無顧慮地展現台日友好關係。

謝長廷表示，23日當天是受邀參加山口縣的宣傳活動，也希望藉此機會促進山口縣與台灣的各項交流，事先並不知道安倍首相會出席，在會場中自然會晤並禮貌性的握手致意，並也沒有提及副大臣訪台之事。

赤間出席的是日台交流協會的活動，消息也是交流協會自行在官網上發布的。有關赤間訪台之事，我駐日代表處表示，「完全是由日方自行安排的」。

赤間此行主要是為日本宣傳觀光、美食、文化等，可看出日本對台灣觀光客以及台日交流之重視。台灣訪日觀光客人數多，且不會像中、韓觀光客一樣容易受政治因素影響而起伏，對日本政府而言，是個值得深耕的重要市場。

日本這次派出副大臣層級的高官訪台，可看出安倍政府不再像過去政權那樣百般顧慮中國的反應，而是以實質利益為考量。中國在東海上動作頻頻，被安倍政府視為是安保上的威脅，與台灣獨立派的民進黨友好，也是牽制中國的一張牌。

過去日本官員訪台多透過代表處安排，但這次日方主動出擊，似乎有意藉此打破禁止日本5縣食品輸台問題的僵局。日本方面主張，台灣人對5縣食品的安全問題有諸多誤解，明明科學檢測沒問題，卻遲遲不開放進口，在中、韓仍不願解禁的情形下，日本希望與日最友好的台灣能先行解禁。

總統蔡英文在選前曾向日方許諾，上台後會盡快評估、妥善處理5縣食品輸台問題，然而執政以來卻無法消除國人對食安問題的疑慮，開放日本5縣食品進口遙遙無期，近來日方已顯得焦慮、不安，站在外交最前線的謝長廷也飽受日本各界及台灣國內的壓力。

日本政府眼見5縣食品輸台問題毫無進展，在求助無門之下，只能自己想辦法贏得台灣民眾的信賴了。日本高層訪台，可說是日本政府對台灣示好，也可視為是藉機向小英政府施壓，希望她能早日實現選前的承諾。

(中時)