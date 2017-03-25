歐盟60歲 圖斯克籲領導人展現風範
歐洲聯盟今天在羅馬召開特別峰會，慶祝奠定歐盟成立基礎的羅馬條約誕生60周年，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）要求領導階層引導歐洲脫離危機。
法新社報導，曾任波蘭總理的圖斯克演講指出：「今天就證明你們是歐洲的領導人，證明你們能夠重視我們從60年前歐洲統合英雄們繼承的偉大遺產。」
不包括英國首相梅伊（Theresa May），27名領導人舉行集會，以慶祝歐盟成立根基的羅馬條約（Treatyof Rome）於1957年3月25日簽署。
圖斯克說：「今天在羅馬，我們將重現這個自由國家的獨特聯盟，這是由60年前我們偉大的先人所發起。」
「當時他們沒有討論到多速（multiple speeds），他們沒有設計脫離程序，儘管近代歷史發生諸多悲劇情況，他們把所有的信心放在歐洲的團結。」
他另指出：「羅馬條約之後的歐盟，應該比以往更像是相同原則的同盟，對外主權的同盟，政治統一的同盟。」
圖斯克在演說中提到，他自己正是60年前出生，與歐盟同齡。
他表示，歐盟代表從他小時候在共黨統治的波蘭開始，所看到的自由與民主價值。
圖斯克說：「那時我們都指望西方，期盼自由和統一的歐洲，直覺這正是我們夢想的未來。雖然坦克與軍隊被派來對付我們，這些夢想持續存在。」
他說：「我這一生過半時間住在鐵幕後面，在那裡我連夢想那些價值都遭禁。那時，才真的是雙速（two-speed）歐洲。」（譯者：中央社徐崇哲）1060325
(中央社)
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