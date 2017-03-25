小龍女報警抓母 成龍現身放鳥龜縮

成龍今晚現身晚會，躲避媒體提問。(取自東網)

香港女星吳綺莉與女兒吳卓林鬧不合，2度遭女兒報警被捕，也讓「孩子的爸」成龍一舉一動備受關注，吸引大批媒體今(25日)前往愛滋病慈善晚會圍堵成龍。誰知他最後竟選擇「放鳥」媒體，讓在場媒體苦苦等候2個多小時，失望而返。

成龍今晚出席慈善晚會，在與關之琳一票嘉賓合照完，深知媒體想詢問小龍女報警抓母一事，就一邊入場一邊安撫媒體「轉頭再出來」，豈料現場媒體苦等他2個多小時，依舊沒看見他身影，最後只好空手而歸。

(中時電子報)