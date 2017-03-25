世界搏茶會來訪人數破10萬 單日業績衝破百萬

嘉義縣「2017世界搏茶會」進入第2周，每天湧進上萬人參觀、品茗，目前來訪人數已突破10萬人次。(高錦如翻攝)

嘉義縣「2017世界搏茶會」會進入第二周，每天湧進上萬人參觀、品茗，目前來訪人數已突破10萬人次，而人氣買氣最盛的「搏．茶業展」世界茶業展銷會館，今天有來自各地的收藏家專程前來收購日本金工大師雲雄大師手工打造的銀壺及花器作品，單日業績就衝破百萬元！

今年的展銷會館與「山光˙水影」主題館一起力邀藝術家陳淑強規畫打造，有別於一般的產銷會形式，而是將場域打造成富嘉義人文意象的展場，另也因「山光˙水影」主題館的藝術能量發酵，帶動世界茶業展銷會館人潮不斷湧入，更有來自北、中、南的收藏家來此尋找藝術品；其中有日本「最美銀壺」金工大師雲雄大師純手工打造的作品，受到收藏家青睞，現場買下銀壺、花器的商品金額超過百萬。

(中時)