金英光緊張恍神 被粉絲惹哭喊幸福
30歲韓星金英光今晚登台見粉絲，直呼「緊張到恍神了」，身高188公分示範小碎步遛狗，露出呆萌模樣逗笑全場；看到粉絲打氣影片瞬間飆淚，直呼非常幸福。
金英光從模特兒轉戰戲劇圈，曾演出韓劇「皮諾丘」，以癡情富二代角色走紅。晚間首度舉辦台灣粉絲見面會，也是金英光第1次來台。
開場唱單曲「星星糖」，用台語「我是金英光，大家好」向歌迷打招呼，坦言首次在台辦見面會非常緊張，最後唱錯一小段，自評50分，更誠意十足勤練中文歌「知足」，與粉絲大合唱。
談起昨天粉絲接機，金英光直呼驚嚇，沒料到真的有人來接他；主持人要他以後常來台，他用中文回「好、好」。這次也體驗台式合菜，笑喊邊轉桌子邊吃美食，很滿足。
出道以來獨自生活10年，近來開始養狗，金英光現場做出遛狗動作，身高188公分小碎步跑，呆萌模樣逗樂全場，愛犬意外成為話題，讓他忍不住吃醋喊「現在是在舉辦狗狗的見面會嗎？」
金英光也為粉絲準備禮物、現場手沖咖啡，特地準備一封信感謝大家支持，讀信時一直忍住不哭的他，看到粉絲自製打氣影片及應援手幅時瞬間噴淚，直呼「我真的非常幸福」，並開心與全場自拍留念。1060325
(中央社)
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