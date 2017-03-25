黃亦志有好投手特質 葉總：重要比賽都會想到他
不管是總冠軍賽還是隊史第1戰，富邦悍將總教練葉君璋都大膽排出年經投手黃亦志先發，而他都沒有辜負教練團期待，今天（25日）在開幕戰投出7局失1分的精彩表現奪勝，讓葉總十分肯定，「重要的比賽都會想到他。」
富邦原定排定讓去年聯盟勝投、自責分率「雙冠王」羅力先發，但他在開幕戰前拉傷，改由黃亦志先發，但葉總說，「黃亦志本來就是另一名開幕戰的先發人選。」
去年葉總在總冠軍賽第4戰排出黃亦志掛帥，他繳出5局失1分的亮眼表現壓制中信兄弟，今天在開幕戰再碰打擊火力強悍的中信，黃亦志更是先發7局只失1分，被敲3支安打（1轟），沒有保送還送4K，葉總說：「從他的投球內容來看就知道他投很好。」
兩度在破萬人的大場面下都能頂住壓力繳出好投，葉總提到：「能在重要的比賽有這樣的表現，真的不容易。」葉總也說，黃亦志的技術和心理素質都很好，還有很強的抗壓性，「他有好投手會有的特質」，只要是重要的比賽都會想到他。
(中時電子報)
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