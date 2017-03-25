談起川普健康 美財長豎大姆指

美國財政部長梅努欽今天稱讚總統川普說，這位70歲的白宮主人身體棒得不得了，他在總統新職上一定能有很好的表現。

法新社報導，梅努欽（Steven Mnuchin）在網路媒體「Axios」主辦的活動中表示：「他擁有完美的基因。他有驚人的精力，還有讓人難以置信的健康。」

「這傢伙的耐力勝過所有我遇見過的人。我都跟他一起旅行。真的很驚人。」

川普（Donald Trump）曾自誇他身體強壯無比，梅努欽今天的一席話則呼應了川普個人醫生伯恩斯坦（Harold Bornstein）2015年的聲明。伯恩斯坦當時在一封信中宣稱川普將會是歷來總統當選人中「最健康的一個」。

伯恩斯坦之後公開了他只花了5分鐘寫這封信，並告訴「紐約時報」（The New York Times）川普服用抗膽固醇藥物「斯達汀」（statin），以及為了治療常見皮膚問題酒糟鼻的抗生素，還有使用生髮藥。

梅努欽說，由於白宮的伙食實在「太讚了」，川普已經不吃麥當勞或速食連鎖店肯德基的炸雞了。（譯者：中央社周慧盈）1060325

(中央社)