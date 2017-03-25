談起川普健康 美財長豎大姆指
美國財政部長梅努欽今天稱讚總統川普說，這位70歲的白宮主人身體棒得不得了，他在總統新職上一定能有很好的表現。
法新社報導，梅努欽（Steven Mnuchin）在網路媒體「Axios」主辦的活動中表示：「他擁有完美的基因。他有驚人的精力，還有讓人難以置信的健康。」
「這傢伙的耐力勝過所有我遇見過的人。我都跟他一起旅行。真的很驚人。」
川普（Donald Trump）曾自誇他身體強壯無比，梅努欽今天的一席話則呼應了川普個人醫生伯恩斯坦（Harold Bornstein）2015年的聲明。伯恩斯坦當時在一封信中宣稱川普將會是歷來總統當選人中「最健康的一個」。
伯恩斯坦之後公開了他只花了5分鐘寫這封信，並告訴「紐約時報」（The New York Times）川普服用抗膽固醇藥物「斯達汀」（statin），以及為了治療常見皮膚問題酒糟鼻的抗生素，還有使用生髮藥。
梅努欽說，由於白宮的伙食實在「太讚了」，川普已經不吃麥當勞或速食連鎖店肯德基的炸雞了。（譯者：中央社周慧盈）1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。