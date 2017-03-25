掌握阿里山北回歸線特色 博茶會打造嘉縣茶鄉

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漢來集團董座侯西峰夫婦(左一、二)來訪，嘉義縣長張花冠也陪同參訪。(高錦如翻攝)

Botaca鑽石品牌執行長蔡禎玉(左二)也特地前來參訪。(高錦如翻攝)

藝術家王文志(右二)來嘉參訪。(高錦如翻攝)

2017世界搏茶會活動倒數最後3天，每日皆有大批民眾入園體驗品茗與欣賞茶藝展演，目前參與人次已突破10萬人次。(高錦如翻攝)

嘉義縣政府主辦的「2017世界搏茶會」，以「搏‧茶藝」、「搏‧茶誼」、「搏‧茶器展」、「搏‧茶業展」、「搏‧主題館」、「搏‧茶遊」6大主題，掌握阿里山北回歸線的特色、打造嘉義縣為唯一茶鄉，吸引不少百貨集團董事、藝術家前來參訪。

漢來集團董座侯西峰夫婦、統一百貨董事長林錦章，Botaca鑽石品牌執行長蔡禎玉，以及藝術家王文志特別利用假日來嘉參觀，立委陳明文、朴子市長率王如經、六腳鄉長陳川崎、太保市長黃榮利，以及太保農會總幹事黃麗貞等人也全程陪同在旁。

今年的展銷會館與「山光˙水影」主題館一起力邀藝術家陳淑強規畫打造，有別於一般的產銷會形式，而是將場域打造成富嘉義人文意象的展場，再邀集20家國內外頂級茶業廠商進駐齊聚一堂，帶來具藝術性的茶文化商品，包含茶器具、茶食、茶服等，讓產銷會館不僅是重要的茶業交易市場，更是國內藏家尋找藝術收藏品的展覽場域。

2017世界搏茶會活動倒數最後3天，每日皆有大批民眾入園體驗品茗與欣賞茶藝展演，目前參與人次已突破10萬人次，文觀局表示，民眾可把握最後假期來到嘉義縣蒜頭糖廠，來嘉喝好茶。

(中時)